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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Serhat BükerArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 8, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 8, Mert Celep 6, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal 9, Yiğit Abdullahoğlu 3, Uğur Hortum 4, Aydın Yiğitalp...

26.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:30
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: , , Serhat Büker

Arel Üniversitesi : Saffold 8, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 8, Mert Celep 6, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal 9, Yiğit Abdullahoğlu 3, Uğur Hortum 4, Aydın Yiğitalp Tayfur

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 13, Crocker 11, Morgan 12, Taylor 7, Garvey 12, Yunus Emre Sonsırma 8, Arca Tülüoğlu 5, Onuralp Bitim 9, Kennedy 9, Görkem Doğan 4, Nusret Yıldırım 9

1. Periyot: 13-24

Devre: 29-52

3. Periyot: 42-73

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 99-56 mağlup etti.

Kaynak: AA
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