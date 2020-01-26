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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Ahmet TatlıcıGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Haciyeva, Crawford 13, Rich 13, Buva 11, Vasiliauskas 2, Jelovac 17, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Can Uğur Öğüt 13Fenerbahçe Beko: Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu 8, Ali...

26.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:22
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey

Hakemler: , , Ahmet Tatlıcı

Gaziantep : İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Haciyeva, Crawford 13, Rich 13, Buva 11, Vasiliauskas 2, Jelovac 17, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Can Uğur Öğüt 13

Fenerbahçe Beko: Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu 8, Ali Muhammed 16, Ahmet Düverioğlu 4, Lauvergne 14, Westermann 10, Jan Vesely 2, Datome 5

1. Periyot: 19-17

Devre: 37-38

3. Periyot: 60-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu 81-70 yendi.

İlk periyotta oyuna hızlı başlayan ev sahibi takım periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini arttıran konuk takım soyunma odasına 38-37 önde girdi.

İkinci yarı arka arkaya bulduğu basketlerle öne geçen Gaziantep Basketbol, farkı 12 sayıya yükseltti (60-52). Son periyotta da oyundaki hakimiyetini sürdüren ev sahibi takım, parkeden 81-70 önde ayrıldı.

Kaynak: AA
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