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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Mehmet ŞahinMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talib Zanna 13,Sinan Sağlam 13, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 4, Doğukan Şanlı 11, Hrovat 15, Fırat Alemdaroğlu 6, Ali...

05.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:56
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: , Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin

Meksa Yatırım Belediyespor: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talib Zanna 13,Sinan Sağlam 13, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 4, Doğukan Şanlı 11, Hrovat 15, Fırat Alemdaroğlu 6, Ali Tuncer 6

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 26, Yunus Akçay 6, Goodwin 21, Coleby 9, Campbell 2, Burak Selen, Semih Say, Mehmet Yağmur 2, Oğulcan Baykan, Huff 2, Ramazan Tekin 5

1. Periyot: 26-21

Devre: 46-33

3. Periyot: 73-52

5 Faulle çıkanlar: 31.45 Davis (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, evinde Sigortam.net İTÜ Basket'i 96-73 yendi.

Kaynak: AA
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