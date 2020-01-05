ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali KöseoğluDarüşşafaka Tekfen: Ramizer 15, Jones 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Sinan Güler 12, Colson 20, Hamilton 2, Erkan Veyseloğlu, Lamb 9, Kartal Özmızrak 1, Mahir Ağva 4, Berk Demir 11Teksüt Bandırma: Smith 23, Şehmus Hazer...

05.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:38
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: , Can Mavisu, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Ramizer 15, Jones 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Sinan Güler 12, Colson 20, Hamilton 2, Erkan Veyseloğlu, Lamb 9, Kartal Özmızrak 1, Mahir Ağva 4, Berk Demir 11

Teksüt : Smith 23, Şehmus Hazer 7, Kalinoski 14, Terry 8, Prewitt 22, Hummer 5, Furkan Haltalı 3, Rıdvan Öncel 6, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün

1. Periyot: 15-26

Devre: 41-48

3. Periyot: 73-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma'yı 96-88 yendi.

Kaynak: AA
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