04.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:18

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 2, White 12, Phillip 18, Lojeski 20, Williams 12, Muhaymin Mustafa 2, Berkan Durmaz 14, Barış Ermiş 2, Batın Tuna 12, Bora Satır, Ata Can Atsüren 3, Muhsin Yaşar 13

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 13, Saffold 11, Andrews 18, Mert Celep, Upshaw 7, Kaan Sarıaslan 5, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Arda Erdoğan, Yiğit Abdullahoğlu, Cengizhan İvedi 7, Uğur Hortum

1. Periyot: 25-20

Devre: 60-40

3. Periyot: 90-50

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 110-68 yendi.

Karşılaşmaya Phillip ve White ikilisinin boyalı alan dışından üst üste sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, 4. dakikada 11-5 üstünlük kurdu. Tam saha baskılı oyunuyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan Bursa temsilcisi, Berkan Durmaz ve Lojeski'nin de devreye girmesiyle 8. dakikada farkı çift hanelere (23-13) çıkardığı çeyreği 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altını Williams ve Muhsin yaşar ile domine eden TOFAŞ, dış atışlarda da Lojeski'yi etkili kullanınca 14. dakikada ev sahibi ekibin 40-28 üstünlüğüyle geçildi. Oyun kontrolünü tamamen eline alan TOFAŞ, Williams ve Phillip'ten de skor katkısı almaya devam edince soyunma odasına 60-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayıp Phillip ile isabetli atışlar bulan TOFAŞ, 22. dakikada farkı 25'e (65-40) çıkardı. Neredeyse her hücumdan sayıyla dönen ev sahibi ekip, iyi oyununu sürdürerek final periyotuna 40 sayılık farkla 90-50 önde girdi.

Açılan farkın rahatlığıyla son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen TOFAŞ, parkeden 110-68 galip ayrıldı.

Maçın yardımcı hakemi sakatlandı

Maçın bitmesine 6 dakika kala yardımcı hakemlerden Sinem Tetik sakatlık geçirdi.

Tetik, sağlık personelleri tarafından ilk müdahalesinin ardından soyunma odasına götürülürken, maça iki hakemle devam edildi.

Öte yandan karşılaşmada elde edilen gelir, kemik tümörü teşhisi konulan ve ameliyat edilen Frutti Extra Bursaspor'un genç oyuncusu Kadir Buğra Acar'ın ailesine bağışlandı.

Kaynak: AA