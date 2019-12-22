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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Serhat BükerTürk Telekom: Johnson 13, Muhammed Mustafa Baygül 11, Fall 11, Campbell 11, Wiltjer 10, Hunter 19, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 5, Metin Türen 5, Enes Berkay TaşkıranGaziantep Basketbol: Orhan Aydın Haciyeva, Crawford 11,...

22.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:04
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Serhat Büker

Türk Telekom: Johnson 13, Baygül 11, Fall 11, Campbell 11, Wiltjer 10, Hunter 19, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 5, Metin Türen 5, Enes Berkay Taşkıran

Gaziantep : Orhan Aydın Haciyeva, Crawford 11, Vasiliauskas 8, Rich 17, Buva 26, Murat Göktaş, Jelovac 18, Erol Can Çinko, İsmail Cem Ulusoy 4

1. Periyot: 23-15

Devre: 48-42

3. periyot: 59-63

Normal süre: 79-79

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, normal süresi 79-79 biten maçta uzatma sonucunda Gaziantep Basketbol'u 88-84 yendi.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikası 5-5 eşitlikle geçilirken Türk Telekom, Jonhson ile etkili olduğu ve dış atışlarla sayılar ürettiği ilk periyodu 23-15 önde kapattı.

Pota altını iyi savunan başkent temsilcisi, yakaladığı 8-0'lık seri ile 33-19'luk üstünlüğe ulaştı. Konuk ekip Jelovac ve Crawford ile sayı üreterek farkı eritti. Ev sahibi takım, soyunma odasına 48-42 üstünlükle gitti.

Maçın ikinci devresinde de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, 3. periyodun 4,5 dakikası geride kalırken 51-50 öne geçti. Uygun durumdaki atışlarda basket üretemeyen Türk Telekom karşısında Buva ve Rich ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 3. periyodu 63-59 önde tamamladı.

Son periyoda potasını iyi savunarak başlayan Türk Telekom, Wiltjer ve Johnson ile bulduğu basketlerle skoru 63-63 eşitledi ve rakibine mola aldırdı. Karşılıklı basketlerin ardından maçın normal süresi 79-79 eşitlikle bitti.

Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Türk Telekom, Gaziantep Basketbol'u 88-84 mağlup etti.

Kaynak: AA
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