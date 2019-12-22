ING Basketbol Süper Ligi

22.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:51

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 12, Davis Jr. 17, Hrovat 6, Aldridge 8, Zanna 18, Erdi Gülaslan 12, Sinan Sağlam 2, Çağan Aydın, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu 6

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 12, Andrews 22, Hayes 10, Mert Celep 5, Upshaw 9, Cengizhan İvedi, Yiğit Can Vardal, Deniz Kılıçlı 4, Saffold 7, Kaan Arslan

1. Periyot: 21-15

Devre: 39-34

3. Periyot: 54-48

5 Faulle Çıkan: 39.53 Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 81-69 yendi.

Maça Davis ve Crawford'un sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, ilk dakikada 5-0 öne geçti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ile Hayes'in basketleriyle dengeyi sağlamak istese de Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ilk periyodu 21-15 üstün bitirdi.

Her iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı ikinci periyotta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Zanna, Erdi Gülaslan ve Aldridge'le, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Eldridge, Hayes ve Andrews'la basketler kazandı. Ev sahibi ekip, devreyi 39-34 galip durumda kapattı.

Üçüncü çeyrekte her iki takım da boyalı alandan sayılar üretmeye çalıştı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Erdi Gülaslan, Zanna ve Aldridge ile sayılar bularak farkın kapanmasına izin vermedi. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ve Hayes'in basketlerine rağmen rakibini yakalayamadı. Ev sahibi takım, son çeyreğe 54-48 önde girdi.

Son periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, Davis ve Zanna'nın basketleriyle 34. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 64-54. Kalan bölümde kontrolü elinde tutan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, rakibini 12 sayı farkla 81-69 mağlup etti.

Maçın en skorer ismi, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 22 sayı üreten Andrews oldu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da Zanna 18, Davis 17, Erdi Gülaslan ile Crawford ise 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kaynak: AA