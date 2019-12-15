ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Ali KöseoğluSigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 5, Ramazan Tekin 2, Goodwin Iii 19, Campbell 11, Dillard, Yunus Akçay 3, Cenk Akyol, Coleby 23, Burak Selen, Semih Say, Oğulcan BaykanTürk Telekom: Johnson 22,...

15.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:50
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: , Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 5, Ramazan Tekin 2, Goodwin Iii 19, Campbell 11, Dillard, Yunus Akçay 3, , Coleby 23, Burak Selen, Semih Say, Oğulcan Baykan

Türk Telekom: Johnson 22, Muhammed Mustafa Baygül 11, Metin Türen 4, Fall 16, Campbell Jr. 6, Hunter 11, Polat Kaya, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 17, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer 11, Efe Beşok

1. Periyot: 13-22

Devre: 34-44

3. Periyot: 53-77

Beş faulle çıkanlar: 36.35 Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ Basket), 38.05 Campbell Jr., 38.37 Metin Türen (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 101-85 yendi.

Kaynak: AA
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