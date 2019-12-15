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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım ÇetinBeşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 27, Gotcher 7, McKissic 11, Durisic 11, Oğuz Savaş 2, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 10, McAdoo 2Gaziantep Basketbol: Vasilauskas 11, Erol Can...

15.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:04
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş Sompo : Theodore 27, Gotcher 7, McKissic 11, Durisic 11, 2, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 10, McAdoo 2

Gaziantep : Vasilauskas 11, Erol Can Çinko, Crawford 17, Orhan Aydın Haciyeva 5, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 7, Murat Göktaş, Jelovac 19, Metehan Akyel

1. Periyot: 19-14

Devre: 44-36

3. Periyot: 65-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında Gaziantep Basketbol'u 78-73 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 5. galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı ve 7. yenilgisini aldı.

İki takım da karşılaşmaya iyi savunmalarla başladı. İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı tanımayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 5. dakikayı 10-5 önde geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı kullanarak sayılar üretti ve Beşiktaş Sompo Sigorta, 15. dakikayı 30-25 galip durumda geçti. Dış şutlarda isabet bulan siyah-beyazlılar, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-27. Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 44-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 23. dakika içinde öne geçti: 44-45. Theodore'un hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline geçiren Beşiktaş Sompo Sigorta, 28. dakikada 9 sayılık farkı yakaladı: 59-50. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 65-57 üstün girdi.

Final periyodunda Jelovac'la boyalı alanı iyi kullanan Gaziantep Basketbol, 35. dakikada farkı 1'e indirdi: 67-66. Konuk ekip Theodore'u durdurmakta zorlandı ve Beşiktaş Sompo Sigorta sahadan 78-73 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda 27 sayı üreten Jordan Theodore, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ise Stevan Jelovac'ın 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA
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