01.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:04

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur YYazıcıoğlu, Sinem Tetik

OGM Ormanspor: Kloof 14, Kikanovic 24, Babic 6, Cevher Özer 4, Warren 26, Tuna Han Dikmen, Caner Ercan 1, Dorukhan Engindeniz 2

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 18, Davis 9, Hrovat 9, Aldridge 19, Zanna 17, Burak Eşlik, Gani Erdi Gülaslan 2, Sinan Sağlam, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer

1. periyot: 29-11

Devre: 47-29

3. periyot: 60-50

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 77-76 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi OGM Ormanspor, Kloof ve Warren'ın toplamda 22 sayılık performansıyla bu çeyreği 29-11 önde geçti.

İkinci periyoda kötü başlayan başkent ekibi, sonrasında oyunda tekrar üstünlüğü ele aldı ve devreye 47-29 önde girdi.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, üçüncü çeyreğin son bölümünde hücumda üst üste sayılar bulunca farkı 10 sayıya kadar indirdi ve OGM Ormanspor, bu periyodu 60-50 önde tamamladı.

Son çeyrekte oyuna ortak olan konuk ekip aradaki farkı son 5 dakikaya girilirken 3 sayıya (67-64) kadar indirdi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor maçın bitimine 1 dakika kala 76-76 beraberliği yakalamasına karşın OGM Ormanspor maçtan 77-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA