30.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:48

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Serhat Büker

Teksüt Bandırma: Hummer 4, Kalinoski 12, Prewitt 6, Smith 14, Terry 19, Furkan Haltalı 6, Şehmus Hazer 4, Rıdvan Öncel 11, Alperen Şengün 6, Erkan Yılmaz, Atakan Erdek

Bahçeşehir Koleji: Golden 12, Mathiang 20, Perrantes 3, Muhammed Doğan Şenli, Hadi Özdemir, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 13, Thomas Akyazılı 4, Clark 14

1. Periyot: 16-16

Devre: 34-34

3. Periyot: 59-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Teksüt Bandırma, Bahçeşehir Koleji'ni 82-68 yendi.

Teksüt Bandırma, Hummer ve Terry'nin sayılarla ilk beş dakikayı 9-6 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, rakibine Cevat Alper Özcan, Hardy ve Mathiang'ın sayılarıyla 6-0'lık seri ile cevap verdi. Daha sonra Teksüt Bandırma, Rıdvan Öncel ve Tery ile sayılar bulurken, ilk periyot 16-16 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta Teksüt Bandırma, Furkan Haltalı ve Alperen Şengün ile bulduğu sayılarla 6-0'lık seri yaparak 15. dakikayı 26-23 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, Hardy ve Golden'in basketleriyle 7-0 seri yakalayarak, 28-28 beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 34-34 tamamlandı.

Üçüncü periyotta Teksüt Bandırma, Terry ve Kalinoski'nin sayılarıyla farkı açtı ve son periyoda 10 sayı farkla 59-49 önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Teksüt Bandırma, Terry, Kalinoski ve Smith'in etkili oyunuyla farkı daha da açarak, karşılaşmadan 82-68 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs de takip etti.

Kaynak: AA