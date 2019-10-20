ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur YazıcıoğluDarüşşafaka Tekfen: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Lamb 6, Hamilton 21, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4Gaziantep...

20.10.2019 19:56
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Lamb 6, Hamilton 21, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, İsmail Cem Ulusoy 5, Crawford 13, Jelovac 15, Hagins 13, Sanders, Murat Göktaş, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 3, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 6

1. Periyot: 17-16

Devre: 38-28

3. Periyot: 61-42

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 76-58 yendi.

Ev sahibi takım, bu sonuçla üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise üçüncü kez mağlup oldu.

Dengeli bir oyunla geçilen ilk çeyreği Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol önünde 17-16 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyunun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Devrenin ardından da etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyreği 61-42 üstün kapattı.

Ev sahibi takım, karşılaşmayı 76-58 kazandı.

Kaynak: AA
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