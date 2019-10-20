20.10.2019 15:00

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem Tetik

Fenerbahçe Beko: Westermann 3, de Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail Karabilen

Bahçeşehir Koleji: Cevat Alper Özcan 2, Muhammed Doğan Şenli 2, Hardy 6, Johnson 19, Armand 10, Golden 7, Can Altıntığ, Altan Erol 5, Clark 9, Abdülkadir Gülşen

1. Periyot: 13-7

Devre: 33-26

3. Periyot: 58-41

Beş faulle çıkan: 34.18 Clark (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti.

İlk çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Lauvergne ve Williams'la pota altından sayılar üreten Fenerbaçe Beko, ilk çeyreği 13-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Hardy ve Armand'la boyalı alandan basketler bulan Bahçeşehir Koleji'ne, Berkay Candan ile Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Konuk ekip, Clark'ın kaydettiği sayılarla farkı tek hanelere indirse de sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 33-26 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Bahçeşehir Koleji karşısında Westermann'la dış atışlardan Lauvergne'le de pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, farkı açmaya devam etti ve final periyoduna 58-41 üstün girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, sahadan 74-60 galip ayrıldı.

Öte yandan, Joffrey Lauvergne yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından ilk kez resmi maça çıktı.

Kaynak: AA