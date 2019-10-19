ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Hüseyin Çelik,Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 9, Morgan 7, Triche 19, Taylor 16, Nusret Yıldırım 2, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 7, Onuralp Bitim 24, Kennedy 8, Baye 9, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2Sigortam.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Hüseyin Çelik,
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 9, Morgan 7, Triche 19, Taylor 16, Nusret Yıldırım 2, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 7, Onuralp Bitim 24, Kennedy 8, Baye 9, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2
Sigortam.net İTÜ Basket: Dillard 13, Cenk Akyol 3, Huff 2, Goodwin 18, Coleby 16, Burak Selen 8, Semih Say, Mehmet Yağmur, Oğulcan Baykan 2, Ramazan Tekin 5, Evrim Berk Özkan
1. Periyot: 30-9
Devre: 60-28
3. Periyot: 84-46
ING Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Sigortam.net İTÜ Basket'i 105-67 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Triche'nin sayılarıyla ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük sağladı. Morgan'ın da iyi oyunuyla rakibine 20 sayı (25-5) üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de performansını sürdüren Pınar Karşıyaka, Triche, Taylor ve Baye'nin basketleriyle 28 sayı farkı yakalayıp, devreye de 60-28 önde girdi.
Devre dönüşü sayılar bulup farkı azaltmaya çalışan Sigortam.net İTÜ Basket'e karşılık veren Pınar Karşıyaka, bulduğu sayılarla skoru 69-37'ye getirdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotu da 38 sayı farkla 84-46 üstünlükle tamamladı.
Pınar Karşıyaka, son periyotta Taylor, Triche ve Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla maçı 105-67 kazandı.
Pınar Karşıyaka bu galibiyetle ligde oynadığı tüm maçları kazanarak puanını 8'e çıkardı.