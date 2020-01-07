Haberler » Spor » ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak - Spor

ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.

07.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:22
ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı , Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler