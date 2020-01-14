ING All-Star 2020'ye doğru

14.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:04

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek ING All-Star 2020 organizasyonunda düzenlenecek Lenovo Şut Yarışması'nın katımcıları belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nden bir basketbolcu ile jübile yapmış birer erkek ve kadın oyuncudan oluşan 3 takım etkinlikte yarışacak.

Oyuncular önceden belirlenen 3 ayrı şut istasyonuna dizilecek ve sırayla potaya en yakın istasyondaki oyuncudan başlayıp, en uzağa doğru ilerleyecek şekilde başarılı olana kadar şut atacak. 3 oyuncu da atışlarını başarıyla tamamladıktan sonra orta saha çizgisinde bulunan 4. şut istasyonundan son başarılı atışı yapana kadar sırayla şut denemesi yapılacak. Parkuru en kısa sürede tamamlayan takım, Lenovo Şut Yarışması şampiyonu olacak.

Lenovo Şut Yarışması'na katılacak takımlar şöyle:

Kırmızı takım: Esra Şencebe, Ender Arslan, Tufan Ersöz

Mavi takım: Nevriye Yılmaz, Sinan Güler, Muratcan Güler

Yeşil takım: Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer, Tutku Açık

Kaynak: AA