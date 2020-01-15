ING All Star 2020'de çocuklar için anlamlı proje

15.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:23

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Kızılay süregelen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi ING All Star 2020'de eklenecek. Yapılacak bağışlarla ihtiyaç sahibi çocuklar sevindirilecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinlikte, fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı olacak. Bu alanda satılan atkı, bere ve eldivenler Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek. Ayrıca etkinlik alanına kendi atkı, bere ve eldiveniyle gelen sporseverler için "İyilik kolileri" kurulacak ve bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun organizasyonuyla; daha önce ING Basketbol Süper Ligi takımları Kızılay Haftası'nda farkındalığı artırma amacıyla kan bağışı organizasyonlarına katılmış ve ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında tüm takımlar sahaya Türk Kızılay tişörtleri ve pankartıyla çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA