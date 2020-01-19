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ING All-Star 2020

Basketbol yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu kazandı.

19.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:22
ING All-Star 2020

yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan kazandı.

Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyondaki 3 sayı yarışmasında, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski mücadele etti.

Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Melih Mahmutoğlu ve Tyler Kalinoski finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Melih Mahmutoğlu, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen törende Melih Mahmutoğlu'na 20 bin lira para ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA
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