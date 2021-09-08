ING Alışverişçi ile taksitle ödeme kolaylığı sağlanması amaçlanıyor

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "ING Alışverişçi ile hem müşterilere zahmetsizce online alışveriş kredisi kullanma imkanı, hem de firmalara çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız ödeme alternatifi sunuyoruz.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "ING Alışverişçi ile hem müşterilere zahmetsizce online alışveriş kredisi kullanma imkanı, hem de firmalara çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız ödeme alternatifi sunuyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi için teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, ING Alışverişçi platformu ile online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunuyor ve online kredi kullanımını kolaylaştırmayı hedefledi. Bankadan yapılan açıklamada görüşleri bulunan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Müşteri deneyimini stratejimizin merkezinde konumluyor ve müşterilerimize zahmetsiz ve kolay hizmet sunmak için inovasyona öncelik veriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ING Alışverişçi ile hem tüketicilerin zahmetsizce online alışveriş kredisi kullanmalarını sağlıyoruz hem de firmalara çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız bir ödeme alternatifi sunuyoruz. Bu kapsamda şimdi de Hepsiburada ile stratejik iş ortaklığı gerçekleştirerek daha çok tüketicinin zahmetsiz bankacılık hizmetlerimizden yararlanmasını amaçladık. Mükemmel müşteri deneyimi için teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam ederken kurduğumuz iş ortaklıkları ile çalıştığımız firmalarımızın da stratejilerini destekleyen çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bu alanda daha fazla online iş ortaklığı çalışmalarımızı duyuracağımızı da paylaşmak isterim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı