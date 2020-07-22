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İnfrasis, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na katılmaya hak kazandı

İSTANBUL (İHA) – Siber mühendislik şirketi 'İnfrasis Siber Mühendislik' bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi gibi konularda yaptığı çalışmalar sonucu "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı"na katılmaya hak kazandı.

İnfrasis, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na katılmaya hak kazandı
22.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:44

İSTANBUL (İHA) – Siber mühendislik şirketi 'İnfrasis Siber Mühendislik' bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi gibi konularda yaptığı çalışmalar sonucu "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı"na katılmaya hak kazandı. Söz konusu program ile 'İnfrasis Siber Mühendislik' Türkiye'de en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yerini aldı.

Mühendislik şirketi İnfrasis Siber Mühendislik, siber alanda geliştirdiği öncü çözüm önerileriyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasına girerek, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na katılmaya hak kazandı. Söz konusu programa Ar-Ge kapsamında ciddi yatırımlarda bulunan şirketlerin kabul ediliyor. İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, "Bu programa katılmaya hak kazanarak, Türkiye'nin dijital ekosisteminin gelişmesinde öncü rol üstlendiğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk. Öncü çözümlerimiz ve örnek projelerimizle Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk siber mühendislik şirketi İnfrasis Siber Mühendislik, bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi alanlarında yürüttüğü çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasındaki yerini aldı. Sektörde örnek çalışmalara imza atan şirket, geliştirdiği örnek proje ve çözümlerin ardından Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na katılmaya hak kazandı.

"Sektörde fark oluşturmayı amaçlıyoruz"

Çalışmaları hakkında bilgiler veren İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, faaliyetlerine başladıkları 2012 yılından bu yana ağ ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanallaştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik veri sistemleri, felaket kurtarma merkezleri uygulamaları ve tasarımları alanında çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, "Bilgi teknolojileri alanında mühendislik odaklı, öncü çözüm ve yaklaşımları ile dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sobutay, "Müşterilerimiz için yüksek kalitede, sürdürülebilir, güvenilir hizmetler ve doğru çözümler üreterek; onların beklentilerini en üst seviyede karşılamayı, insan kaynaklarına, etik ilkelere, ahlaki değerlere, sürekli gelişime verdiğimiz önemden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz hizmetler ve mühendislik çözümleri ile sektörde fark oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Programa; dijital ekosisteme katkı sağlayan şirketler katılabiliyor

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na katılmaya hak kazanmalarının kendileri için son derece önemli olduğunu söyleyen Sobutay, "Amerika haricinde 18 ülkede ve Orta Avrupa'da uygulanan programa kabul edilen diğer kuruluşlarla birlikte Deloitte'un Uluslararası Teknoloji Fast 500 programındayız. Bu programa; kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan, teknoloji noktasında ciddi Ar-Ge yatırımları yapan, Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye'de yer alan şirketler kabul ediliyor. Söz konusu çalışma ile Türkiye'nin dijital ekosisteminin gelişmesinde öncü rol üstlenen kurumlara Türkiye'yi yurt dışında da, başarıyla temsil etmeleri için destek sağlanıyor. Bu programa katılmaya hak kazanarak, Türkiye'nin dijital ekosisteminin gelişmesinde öncü rol üstlendiğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk. Öncü çözümlerimiz ve örnek projelerimizle Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ediyoruz. Ekip olarak ilk günden bu yana hayalini kurduğumuz; iyi yetişmiş, mutlu insan kaynakları, sektörel standartları zorlayan bilgi birikimi ve eşsiz saha tecrübesini bir araya getiren bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalıştığımız yedi yılın ardından geldiğimiz nokta, bizi hem çok heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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