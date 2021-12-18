İnfluencer Gürsoy yaptığı çalışmaların yanı sıra anneliği ile de dikkat çekiyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Başarılı bir influencer olan İmren Gürsoy; sosyal medya paylaşımları ile annelerin ve anne adaylarının oldukça dikkat çekiyor.

1989 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya gelen İmren Gürsoy, kalabalık bir ailede büyümesinin en büyük avantajının paylaşma sevgisini kazandırdığını dile getiriyor.

"Annelik ile hayatım değişti"

2014 yılında anne olan İmren Gürsoy; anneliğin hayatında yaşadığı en güzel şey olduğunu dile getiriyor. Gürsoy, anne olması ile sosyal medyayı aktif kullanması arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinde oğluyla ilgili tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak influencer hayatına adımını atan İmren Gürsoy'un şimdilerde büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Örnek anne modeli olarak bilinen ve takipçileri tarafından oldukça sevilerek takip edilen İmren Gürsoy; Instagram üzerinde de annelere ve anne adaylarına birçok yardımcı, pratik bilgiler sunuyor. Gürsoy, "Örnek anne olarak nitelendirmek çok hoşuma gidiyor. Beni takip edenler bilir ki sosyal medyada çocuğumla yaşadığım ve deneyimlediğim olayları sıklıkla paylaşıyorum. Bu durum da annelere ve anne adaylarına oldukça faydalı geliyor. Paylaşımlarıma sürekli devam edeceğim. Yeni ve farklı içeriklerin gelmesi de çok yakın" dedi.

İmren Gürsoy; takipçilerinin mutluluk içerisinde kendisini takip etmesinden de oldukça memnun. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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