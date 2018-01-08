INFLOW Global Summit 2017 Dünyaca Ünlü Influencerları Ağırladı

Dünyanın en büyük influencermarketing etkinliği olan INFLOW Global Summit'e, dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 bin ile 10 milyon arasında takipçi sayısı olan, 200'den fazla sosyal medya fenomeni katıldı. Yaklaşık 4.500 paylaşımın yapıldığı event sayesinde tüm dünyadan 240 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşıldı.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen influencerlar, INFLOW Global Summit'de bir araya geldi. Influencer pazarlamasının merkeze alındığı oturumlarda, seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri deneyimlerini ve konuyla ilgili görüşlerini aktardılar. Ayrıca ekonomi ve pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı INFLOW Global Summit'e birçok influencer da katıldı.

15 Aralık'ta basın toplantısı ile başlayan etkinlik süreci 18 Aralık'ta gerçekleşen Hoş Geldiniz Yemeği ile devam etti. 19 Aralık'ta panellerle devam eden etkinlik, 20 Aralık'ta B2I (Business toInfluencer) toplantılarıyla sürdü. Etkinlik dahilinde 17 Aralık tarihinde dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile Gaziantep – Nizip'teki Mülteci Kampı'na bir ziyaretgerçekleştirildi.Etkinlik sonrasında 21-24 Aralık'ta 30 influencer Kapadokya'da ağırlandı ve Türkiye'nin tarihi ve turistik güzelliklerini deneyimleme fırsatı yakaladı.

Dünyaca ünlü isimler

INFLOW Global Summit'de konuşan, THY Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Influencer pazarlamasının günümüz pazarlama dünyasına katkıları, ekonomik açılımı ve gelecek dönem öngörülerini paylaştılar.

Etkinliğe ayrıca, Jack Morris, LaurenBullen, MelanieMartins, Sara Sabry, JonnyWard, Abdel Aziz Kardeşler, CristinaMusacchio, Roberto De Rosa, WonderfulPlaces hesabının kurucuları SuzanneBruch& Isaac Solomon Bruch gibi dünyaca ünlü ve milyonlarca takipçisi bulunan influencerlar katıldı.

19 ARALIK'TAKİ PANELDE FARKLI KONULAR ELE ALINDI

Dünyaca ünlü İrlandalı ekonomist David McWilliams, influencer pazarlama ekonomisini ele alarak, dünyada yeni ortaya çıkan ve uluslararası anlamda etki yaratan, etkileşim pazarlamasının yeni formu hakkındaki görüşlerini aktardı. Aynı şekilde blog içeriği üreterek dünya üzerindeki tüm ülkeleri ziyaret eden ve 1 Milyon Dolar kazanan JonnyWard içerik üretimi ekonomisini, kendi hikayesini ve bunun nasıl gelire dönüştürülebileceğini izleyicilerle paylaştı. Instagram'ın en çok tanınan çiftlerinden biri olan Jack Morris ve LaurenBullen da hesaplarının bugüne kadar nasıl geldiğini ve ilham kaynaklarını sahnede anlattılar. INFLOW Global Summit'de, influencer pazarlaması konusu sosyal sorumluluk açısından da ele alındı. Bu bağlamda düzenlenen 'Sosyal Sorumluluk Temsilcisi Influencer'lar' başlıklı panele, Sara Sabry, Harjinder Singh Kukreja ve TRT WORLD'den Didem Kaya Bayram konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye'deki influencer pazarlama deneyiminin de ele alındığı oturumlarda, Elvin Levinler, Refika Birgül, Buse Terim gibi ülkemizin önde gelen sosyal medya fenomenleri de sahnede yerlerini aldılar.

B2I (BUSİNESS TOINFLUENCER) TOPLANTILARI

INFLOW Global Summit, 20 Aralık'ta uluslararası arenada önemli yere sahip influencerlar ile pazarlama dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren B2I toplantıları ve networking etkinlikleri ile devam etti. Uluslararası platformda da tanınan birçok influencer, ülkemizin önde gelen markalarının yetkilileriyle tanışma fırsatı bulurken yeni proje ortaklıklarına start verildi.

SAYILARLA INFLOW GLOBAL SUMMİT

Etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne ve çocuk alanında 200'den fazla influencer katıldı. Bu influencerlar arasında Türkiye'den de yüze yakın katılımcı yer aldı.



Etkinlikle ilgili çeşitli sosyal mecralarda 4 bin 345 paylaşım yapıldı



Dünya çapında 240 milyon 546 bin 673 kişiye ulaşıldı.



140 milyon 858 bin 429 Instagramhikaye etkileşimi gerçekleşirken tüm mecralardaki toplam etkileşim sayısı 149 milyon 359 bin 262'ye ulaştı.



Etkinliğin 19 Aralık 2017'de düzenlenen ilk gününde 16 ayrı panel Facebook üzerinden canlı yayınlandı ve 20 binden fazla kişiye ulaşıldı.



Etkinlik sonrasında 30 infuencer Kapadokya'da ağırlandı.



Etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında birçok influencer İstanbul, Kapadokya, etkinlik ve Türkiye ile ilgili paylaşımlarda bulundular.

Twitter'da #INFLOWGlobal2017 etiketi trendlere girdi.

INFLOW Travel Summit Nisan 2017'de düzenlenmişti

Nisan 2017'de Antalya'da düzenlenen INFLOW Travel Summit etkinliğine 200'den fazla influencer, 340'tan fazla marka katıldı. Bu etkinlikte 9 panel ve 2 keynote gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 58 bin 471 paylaşım yapılırken sosyal medyada 9,8 milyon adet etkileşim sağlandı.