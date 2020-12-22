INFLOW Awards nedir? Inflow Awards Influencer ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı?
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INFLOW Awards nedir? Inflow Awards Influencer ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı?

22.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:42
INFLOW Awards nedir? Inflow Awards Influencer ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı?

Onedio'nun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği INFLOW Awards ödül töreni yapıldı. Youtube'da canlı yayında paylaşılan ödül töreninde birçok ünlü girişimci ödül aldı. Peki INFLOW Awards nedir, ne anlama geliyor, ne demek? INFLOW Awards ödüllerini kimler kazandı? INFLOW Awards ödülü kazanan tüm isimler haberimizde.

INFLOW Awards bir diğer adıyla INFLOW ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. Peki INFLOW Awards nedir, ödülleri kimler aldı? Cemre Solmaz, Orkun Işıtmak, Danla Bilic, Cemal Can ödül aldı mı?

INFLOW AWARDS NEDİR?

INFLOW Awards, Türkiye'de doğan ve kısa sürede dijital dünyanın küresel çapta önde gelen markası haline gelen INFLOW Network'ün, değer yaratmak hedefiyle oluşturduğu influencer, marka ve ajansların düzenlediği kampanyaları ödüllendiren bir organizasyondur. Influencer pazarlama etkinliklerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi hedefleyen INFLOW Awards, gerçekleştiği 2018 ve 2019 yıllarında Influencer, marka ve ajansları motive etmiş, ödül gecesi aracılığıyla tüm bu paydaşları bir araya getirmiş ve başarılı kampanyaların ödüllendirilmesi ile başarıyı sürdürülebilir kılmayı amaçlamıştır.

INFLOW Ödülleri'nin öncelikli amacı; değerlendirme metodolojisi, jüri heyeti, ödül töreni ve paydaşlarıyla ortaya koyduğu değerle influencer, marka ve ajans işbirliklerini teşvik etmektir.

INFLOW AWARDS NE DEMEK? TÜRKÇE'Sİ NEDİR?

Inflow Awards İngilizce bir kelimedir. İnflow'un Türkçe'si "Giriş" demektir. Awards ise "Ödüller" demektir. Burada INFLOW AWARDS ikisi birlikte düşünüldüğünde "Girişim Ödülleri" anlamına geliyor diyebiliriz. Ek olarak "Influencer" ise "Etkileyici" anlamına gelmektedir.

INFLOW AWARDS ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Birçok ünlü isim ödüle sahip oldu. Şimdi hangi kategoride ödül kazanıldı isim isim paylaşalım. Halk oylamasıyla belirlenmiş olan ödüller ve kazananları şu şekilde.

En İyi Youtube Influencer : Danla Bilic

En İyi Yükseliş Gösteren Influencer : Cemal Can Canseven

INFLOW Awards nedir? Inflow Awards ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı? Influencer ne demek?

En İyi Twitch Influencer : Kendine Müzisyen

En İyi Komedi Influencer : Berk Keklik

INFLOW Awards nedir? Inflow Awards ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı? Influencer ne demek?

En İyi TikTok Influencer : Cemre Solmaz

En İyi Omni - Channel Influencer : Orkun Işıtmak

INFLOW Awards nedir? Inflow Awards ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı? Influencer ne demek?

En İyi Instagram Influencer : Damla Altun

En Kreatif içeriğe sahip Influencer : Rachel Araz

En İyi Micro Influencer : Bilge Yenigül

INFLOW Awards nedir? Inflow Awards ödüllerini kazananlar kimler? Cemal Can, Cemre Solmaz, Danla Bilic ödül aldı mı? Influencer ne demek?

En İyi Celebrity Influencer : Pelin Akil Altan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:42:27. #1.15#
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