Infinity-O Ekranlı Vivo Z1 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji üreticileri, sürekli olarak piyasaya yeni bir akıllı telefon modeli sürüyorlar. Bu kez Vivo, yeni modeli Z1 Pro'yu Hindistan'da tanıttı. Delikli bir ekrana ve oyunları 4 boyutlu oynatma yeteneğine sahip olan bu yeni model, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Orta segment bir akıllı telefon olan Vivo Z1'in satışları internet üzerinden yapılacak ve teslimatlar 11 Temmuz'da başlayacak.

Vivo Z1 Pro Tüm Özellikleri

6.53 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) LCD ekran, yüzde 90.77 ekran kasa oranı



Qualcomm Snapdragon 712 işlemci, Adreno 616 GPU



4 GB ve 6 GB'lik RAM seçenekleri



64 GB, 128 GB dahili bellek seçenekleri ve 256 GB microSD desteği



32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera (4.59 milimetre)



16 megapiksel, f/1.78 diyafram açıklığında ana arka kamera (Sony IMX499 sensör)



8 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığında 120 derecelik geniş açılı ikinci arka kamera



2 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında derinlik odaklı üçüncü arka kamera



Led flaş



Parmak izi okuyucu



Çift SIM desteği



4G bağlantı desteği



18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya



Android 9 Pie tabanlı Funtouch OS 9



Oyunların önemli anlarını algılayarak titreyen 4 boyutlu oyun deneyimi

Ürünün tanıtıldığı Hindistan için fiyatlar belli olmuş durumda. Buna göre; 4GB RAM ve 64 GB dahili belleği olan bir Vivo Z1 Pro'nun fiyatı 217 dolar (yaklaşık 1.200 TL), 6 GB RAM ve 64 GB dahili belleği olan modelin fiyatı 246 dolar (yaklaşık 1.400 TL) ve 6 GB RAM, 128 GB dahili bellekli Vivo Z1 Pro'nun fiyatı ise 261 dolar (yaklaşık 1.500 TL) olarak belirlenmiş durumda.