CARMEDYA.COM – İnfiniti'nin 3.0 litrelik çift turbo beslemeli V6 motoru (VR30 kodlu motor), Ward'ın 2018 model yılı En İyi 10 Motor listesine seçildi. VR Serisi motor, listede üst üste iki kez bu ödüle layık görülen iki motordan birisi oldu.



İnfiniti 3.0 Twin-Turbo V6 En İyi 10 Motor Ödülü'nü Kazandı





Q60 spor coupé modelinde sunulan gelişmiş VR Serisi motor, 400 HP güç ve 475 NM tork üretiyor. VR Serisi ödüllü motor, küresel satışlarda rekorlara imza atılan bir yılda kazanıldı.



Ward'ın 2017 En İyi 10 Araç Kategorisi'nin kazananları dahil dünyanın dört bir yanından olan motorlar ile karşılaştırıldı. İnfiniti'nin VR Serisi 3.0 litrelik V6 çift turbo beslemeli motoru Hafif alüminyum yapısı, çift turbo motor, VQ motorundan sonra gelen yeni nesil bir güç ünitesi.



