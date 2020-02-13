İnfertilite (kısırlık) nedir ? Nedenleri nelerdir ?

13.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:27

Evli olan çiftlerin korunmasız düzenli ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik oluşmamışsa,bu durum infertilite olarak adlandırılır.Çiftlerin %90'ı 1 yıl içinde gebe kalırlar. İnfertilite kısırlık demek değildir.Kısırlık kendiliğinden veya herhangi bir tıbbi yöntem ve teknoloji ile çocuk sahibi olma şansının bulunmamasıdır.Halbuki infertilite tıbbi yöntem ve teknolojiler kullanılarak çocuk sahibi olunabilecek bir durumu ifade eder.

HER ÇİFT 1 YIL BEKLEMELİ MİDİR?

Kadın 35 yaş ve üzerinde ise 6 ay,40 yaş üzerinde ise 3 ay gebelik olmamışsa daha erken uzman görüşü alınmalıdır.Adet düzensizliği,vücutta aşırı kıllanma,aşırı kilo,önceden geçirilmiş ameliyatlar (myom,yumurtalık kistleri,dış gebelik ameliyatı…gibi),birinci derece yakınlarda (anne,teyze,hala) erken menopoz hikayesi,önceden teşhis edilmiş endometriozis (çikolata kisti) var ise en kısa zamanda doktora başvurmak gerekir.Erkek te ise daha önceden testislerle ilgili bir ameliyat geçirmiş ise veya ameliyat olmasa da şiddetli ağrı,şişlik,cinsel isteksizlik,ereksiyon problemi hikayesi var ise 1 yıl beklenmeden üroloji uzmanı ile görüşülmesi önerilir.

İNFERTİLİTE NEDENLERİ

Bir infertilite Kliniğine başvuran çiftler incelendiğinde %40 kadına bağlı nedenler,%40 erkeğe bağlı nedenler,%20 sinde de hem kadın,hem erkeğe bağlı nedenler ile açıklanamayan infertilite grubu oluşturmaktadır.

Kadına bağlı nedenler:

-Yumurtlama problemleri;PCO (polikistik over sendromu),hipogonadotrofik hipogonadizm(yumurtlama mekanizmasını yöneten hormonların vücutta üretilmemesi)

-Tubal faktörler;Tüplerin bütünlüğünü bozan geçirilmiş ameliyatlar(dış gebelik,myomektomi,yumurtalık kisti ameliyatlar,appendektomi gibikarın içi diğer ameliyatlar)

-Rahmin yapısal bozuklukları;Septum,subseptum,uterus didelfis(çift rahim) gibi doğuştan olan şekil bozuklukları olabileceği gibi sonradan rahmin ve endometriumun(embryonun yerleştiği rahim içini döşeyen tabaka) bütünlüğünü bozan ameliyatlar ve kürtaj gibi müdahaleler.Bulunduğu yer ve büyüklüğüne bağlı bazı myomlar ve rahim içi polipler.

-Genetik sorunlar; Turner sendromu, inversiyon,trans lokasyon gibi kromozom sayı ve yapısını etkileyen genetik bozukluklar embryo gelişimini olumsuz etkileyebilir.

-Sistemik hastalıklar;Tiroid bozuklukları,diyabet,böbrek hastalıkları,anemi..gibi,

-Endometriozis;

-Yumurta kalitesini bozabilecek çevresel faktörler,kimyasal maddeler veya radyasyona maruz kalma

-Tedavi amaçlı kemoterapi,radyoterapi

-Cinsel fonksiyon bozuklukları;vajinismus

-Azalmış yumurtalık rezervi

Erkeğe bağlı nedenler:

-İnmemiş testis,

-Ergenlik dönemi veya sonrasında geçirilmiş kabakulak enfeksiyonu

-Geçirilmiş testis operasyonları,travma veya enfeksiyonları(orşit)

-Varikosel;ısı artışına neden olarak sperm sayı ve hareketliliğini bozabilir

-Tedavi amaçlı kemoterapi,radyoterapi

-Sperm çıkışını engelleyen tıkanıklıklar,sistemik hastalıklar(kistik fibrozis,diyabet,retrograde ejekülasyon)

-Çevresel faktörler:hava kirliliği,sigara,alkol kullanımı,kimyasal maddeler veya aşırı ısıya uzun süre maruz kalma.

-Genetik faktörler;Kleinfelter sendromu , inversiyon,trans lokasyon gibi kromozom sayı ve yapısını etkileyen genetik bozukluklar

-Ereksiyon problemleri,retrograde ejekülasyon

Kaynak: Bültenler