Inferno Filmi Inferno filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Inferno filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Inferno, sıradan gibi gözüken ancak göründüğünden daha karmaşık bir cinayeti araştırmakla görevlendirilen bir polisin hikayesini konu ediyor. İşlenen cinayeti araştırmakla görevlendirilen polis, başlarda bunun sıradan bir vaka olduğunu düşünür. Ancak cinayetle ilgili araştırma yapıldıkça, cinayetle dünya dışı bir varlığın ilişkisi olabileceğinden şüphelenilmeye başlar.

Yönetmen: Neill Blomkamp

Senaryo: Neill Blomkamp

Oyuncular: Taylor Kitsch

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Inferno

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 14.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com