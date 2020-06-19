Inferno Filmi
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19.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:58
Inferno, sıradan gibi gözüken ancak göründüğünden daha karmaşık bir cinayeti araştırmakla görevlendirilen bir polisin hikayesini konu ediyor. İşlenen cinayeti araştırmakla görevlendirilen polis, başlarda bunun sıradan bir vaka olduğunu düşünür. Ancak cinayetle ilgili araştırma yapıldıkça, cinayetle dünya dışı bir varlığın ilişkisi olabileceğinden şüphelenilmeye başlar.
Yönetmen: Neill Blomkamp
Senaryo: Neill Blomkamp
Oyuncular: Taylor Kitsch
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Inferno
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 14.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com