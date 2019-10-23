"İnfeksiyözlerin 107'si Türkiye'den rapor edilmiştir"

23.10.2019 16:36

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Türkiye'de modern veteriner hekimliği eğitiminin 177'nci yılı dolayısıyla "Önlük Giydirme" töreni düzenlendi.

Veterinerlik Fakültesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri için fakülte binasında bulunan konferans salonunda önlük giydirme töreni yapıldı. Törenin açılışında konuşan ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Türkiye'de modern veteriner hekimliği eğitim-öğretimi başlangıcının 177, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin eğitim-öğretime başlangıcının ise 24'üncü yılını kutladıklarını söyledi.

Bu yıl fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere önlük giydirmek için bir arada bulduklarını belirten İnci, şöyle devam etti:

"Askeri veteriner hekimler, öncelikle Osmanlı döneminde orduya ait hayvanların sağlığından sorumlu olmuşlardır. Takip eden dönemlerde ise hem askeri hem de sivil veteriner hekimler, geçirilen tarihi süreçlerde bu aziz vatanımızın savunmasında ve milletimizin bekasında çok önemli ve tarihi yararlılıklar göstermişlerdir. Öte yandan savaş dönemlerinde Avrupa sığır vebasından kırılırken Türkiye'de veteriner hekimler Anadolu'da hayvan ve insan sağlığının garantörü olarak yüksek vazife anlayışı ile görevlerini yapmışlardır."

Hızla gelişen ve değişen dünyada 2000'li yılların başında Dünya Sağlık Örgütü'nün "Global Sağlık" anlayışından "Tek Sağlık" konseptine geçtiğini ve veteriner hekimleri tek sağlık inisiyatifinin en temel sorumluları olarak gördüğünü aktaran İnci, şunları söyledi:

"Günümüze kadar tarifi yapılan 500 civarında infeksiyözün üçte birinden fazlasını zoonozlar (hayvandan insana bulaşan hastalıklar) oluşturmaktadır. Bunlardan 107'si halihazırda Türkiye'den rapor edilmiştir. Meslektaşlarımız bu hastalıkların oluşturduğu risk ikliminde görevlerini büyük özveri ile yapmaktadırlar."

İnci, fakültedeki bütün laboratuvarların ruhsatlarının Tarım ve Orman Bakanlığından alındığını hatırlatarak akreditasyon çalışmalarında da sona yaklaşıldığını kaydetti.

Konuşmaların sonunda yaklaşık 90 öğrenci beyaz önlüklerini giydi.

Kaynak: AA