İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü... İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. 1 yıllık sabit bir denetimli serbestlik geçici olarak 3 yıla çıkarılmaktadır" - ANKARA Kaynak: İHA