İnfaz koruma memuru uyuşturucuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnfaz koruma memuru uyuşturucuyla yakalandı

İnfaz koruma memuru uyuşturucuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, bir infaz koruma memuru 6,24 gram uyuşturucu metamfetamin ile yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis'te, bir infaz koruma memuru 6,24 gram uyuşturucu metamfetamin ile yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan T.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheliden 6,24 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.Y. isimli şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü
Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü
Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Lionel Messi Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnfaz koruma memuru uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 21:03:28. #1.15#

title