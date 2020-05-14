İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor
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İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor

ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında uygulanan izolasyon kuralları gereği karantinada tutulan memurlardan Ayhan Güneş (37) ailesinden uzak geçirdiği günleri filografi yaparak geçiriyor.

İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor
14.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:04

ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında uygulanan izolasyon kuralları gereği karantinada tutulan memurlardan Ayhan Güneş (37) ailesinden uzak geçirdiği günleri filografi yaparak geçiriyor. Güneş, bir aylık süreçte 8 eser yaptı. 

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs tehdidine karşı bir dizi tedbir aldı. Tutuklu ve yükümlülerin koronavirüsten etkilenmemesi için 1 Nisan'dan itibaren infaz koruma memurlarının, izolasyon altına alınarak kontrollü bir şekilde işe gidip gelmeleri sağlanıyor. Elazığ'da infaz koruma memurları da ailelerin uzakta izolasyon altında oldukları süreyi iyi değerlendirmeye çalışıyor. Hem infaz koruma memuru, hem de filografi sanatçısı olan Ayhan Güneş izole altına alındığı Elazığ Anadolu Lisesi'nde çalışmalarına devam ediyor. 2013 yılından bu yana 542 eser yapan Güneş, izole altında olduğu 30 günde 8 eser daha yaptı. 90 arkadaşı ile birlikte kalan Güneş, boş zamanlarında sanatını okulun bahçesinde icra ediyor. Arkadaşları ise sosyal mesafe kuralına uyarak Ayhan Güneş'in yaptığı çalışmaları izliyor. 

'BOŞ DURMAMAK LAZIM'Güneş, Adalet Bakanlığı'nın uyguladığı izolasyon süreci nedeniyle ailelerinden uzak olduklarını, hükümlü ve tutukluların sağlığı için karantinada olduklarını dile getirerek, "Karantina sürecinde boş durmamak lazım. Benim sanatım ortada. Sanatımı yapmaya devam ediyorum. Bir ayda 8 eser yaptım burada. Yani boş durmaya değmez. Kitap okuyoruz, tablo yapıyoruz, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz, spor yapıyoruz. Günümüz öyle geçiyor. Daha rahat olsun diye genelde manzara ve figürler yapmaya çalıştım. Şu anda 8 tane bitirdim. Tabii devam edecek sürecimiz, yapmaya da devam edeceğim. 30 gün ailelerimizden uzak kalıyoruz, sonra eve gidip tekrar dönüş yapıyoruz" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evine gidemeyen Güneş, eşi Birsen (32), oğlu Sıddık Taha (9) ve kızı Ravza Mina (5) ile internet üzerinden görüntülü olarak görüşebiliyor. 1 aydır babalarını görmeyen çocuklar, sürpriz yaparak izole altındaki kaldığı okula geldi. Çocuklar sosyal mesafeyi koruyarak babalarıyla görüşüp özlem giderdi.'AİLEDEN UZAKTA ZAMAN GEÇMİYOR'Güneş'in meslektaşı Şerif Kara, ailelerinden uzakta zamanın geçmediğini ifade ederek, "Canımız sıkılıyor tabii ki. Bu doğrultuda Ayhan hocamızın buradaki varlığı bizim için çok kıymetli. Çünkü kendisi çok iyi bir biyografi hocası. Çok farklı bir meslek dalı var. İnsanın ilgi duyabileceği bir meslek aynı zamanda. Biz de heves ediyoruz tabii ki öğrenmek istiyoruz. Yanına gidiyoruz. Bize yardımcı da oluyor, anlatıyor. Tabii ki hem yetenek isteyen bir iş hem de özellikle emek gerektiriyor" diye konuştu.İnfaz Koruma Memuru Emrullah Gültekin ise çalıştığı kurumda tutuklu ve hükümlülere koronavirüsü bulaştırmamak için izole altında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ailemizden uzağız. Ayhan hocamla kurumumuzda çalışıyoruz. Filografi sanatıyla da orada tanıştık. Bize elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Burada da beraberiz. Uygulamalı bir şekilde öğretiyor. Birçok hastalığın iyileşmesinde faydası var. Bize öğrettiği için Ayhan hocama çok teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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