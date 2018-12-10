İnfaz Koruma Memuru Fetö'den Gözaltına Alındı

İnfaz Koruma Memuru Fetö'den Gözaltına Alındı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda infaz koruma memuru gözaltına alındı.

İnfaz Koruma Memuru Fetö'den Gözaltına Alındı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda infaz koruma memuru gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta ikamet eden infaz koruma memuru Y.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.G, işlemleri için İzmir'e gönderildi.

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