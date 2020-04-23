İnfaz koruma memurlarının "koronavirüs" önlemleri altındaki mesaisi
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Sincan, Güncel, Haber

İnfaz koruma memurlarının "koronavirüs" önlemleri altındaki mesaisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cezaevindeki görev süreleri boyunca evlerine gitmeyip kurum içinde belirlenen bölgelerde konaklayan infaz koruma memurları ile personelin mesai süreci görüntülendi.

23.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:04
İnfaz koruma memurlarının

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cezaevindeki görev süreleri boyunca evlerine gitmeyip kurum içinde belirlenen bölgelerde konaklayan infaz koruma memurları ile personelin mesai süreci görüntülendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da infaz koruma memurları ve cezaevi personeli, göreve başlamadan 15 gün önce "izolasyon" uygulaması kapsamında başta Adalet Bakanlığına bağlı eğitim merkezleri olmak üzere kamu kurumlarına ait yerlerde kalıyor.

İzolasyon süresinin tamamlanması üzerine yapılan sağlık kontrolünün ardından personel, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ve diğer cezaevlerinde göreve başlıyor.

Cezaevine girişte ateşleri ölçülerek kontrolleri yapılan infaz koruma memurları ve kurum personeli, maske ile eldiven takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak 15 gün çalışıyor.

Dışarıyla temas kesiliyor

İnfaz koruma memurları ile tüm cezaevi personeli, günlük çalışma sürelerinin sonunda cezaevi içinde kendilerine ayrılan bölümlerde konaklıyor. Ceza infaz kurumu personeli, dışarıyla temas etmeden cezaevinde kalarak görevlerini yerine getiriyor.

Cezaevinde göreve başlamadan önceki 15 günlük izolasyon sürecinde, daha sonra da 15 günlük mesai sırasında evlerine gitmeyen infaz koruma memurları ve kurum personeli, izolasyon ve görev sürelerinin tamamlanmasının ardından yeniden sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Fedakarca görev yapan infaz koruma memurları ve kurum personeli, yaklaşık bir aylık sürecin sonunda yeniden evlerine dönmenin, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu arada, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde personel ile hükümlü ve tutuklular için belirlenen hijyen kurallarına uyularak günlük 10 bin kişilik yemek yapılıyor. Bu yemekler, Ankara'daki 15 cezaevine de gönderiliyor.

Ayrıca, kampüs içindeki fırınlarda da ekmek üretiliyor. Yemek ve ekmekler gerekli kontrollerden geçirilerek personele, hükümlü ve tutuklulara sunuluyor.

"Bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme uygulanıyor"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aslan, Adalet Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında çok sayıda önlem aldığını belirtti.

Kurum personelinin izolasyon kapsamında cezaevinde göreve başlamadan önce 15 gün boyunca merkezde kaldığını ifade eden Aslan, bu sürenin sonunda personelin 15 günlük mesai için cezaevlerine gönderildiğini anlattı. Aslan, bu uygulamanın personeli, aileleri, tutuklu ve hükümlüleri hastalığın bulaşma riskinden korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Eğitim merkezindeki izolasyon sürecinde personel için bağışıklık sistemini güçlendirici özel beslenme programı uygulandığını dile getiren Aslan, personelin konakladığı bölgelerin de sürekli kontrol edildiğini kaydetti.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü de izolasyon sürecinin ardından personelin cezaevinde göreve başladığını ve dönüşümlü olarak mesai yaptığını ifade etti.

Personelin dışarıyla temasının önlenmesiyle hükümlü ve tutukluların da koronavirüse karşı korunmasının sağlandığına dikkati çeken Künü, cezaevinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını, gerekli dezenfeksiyonun sürekli yapıldığını kaydetti.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz koruma memuru Semra Bildircin de görev süresince tüm özeni gösterdiklerini, kuruma girişlerde personelin sağlık kontrolünün yapıldığını söyledi.

Bildircin, dışarıyla temas etmeden mesai yaptıklarını dile getirdi.

"Tedbirleri alarak görevimizi yerine getiriyoruz"

Cezaevinde göreve başlamadan önce Adalet Bakanlığına bağlı eğitim merkezinde 15 günlük izolasyon sürecinde bulunan infaz koruma memuru Orhan Salmanlı da "Bizlere emanet edilen hükümlü ve tutukluların sağlığı için böyle bir uygulama yapılıyor. Biz de bu uygulamaya uyarak, tedbirleri alarak görevimizi yerine getiriyoruz. İzolasyon sürecinde tüm arkadaşlarımızla birlik, beraberlik içinde vakit geçiriyoruz. Tek isteğimiz bir an önce çocuklarımızın, ailemizin yanında olmak." dedi.

Kaynak: AA

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