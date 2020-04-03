İnfaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı
TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
03.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:35
TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu, infaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda toplandı. Salon girişine korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve el dezenfektanı konularak, sıralar ise komisyon toplantısı için azaltıldı. Gazetecilerin oturması için tek bir masa salonda ayrıldı. - ANKARA
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Kaynak: İHA