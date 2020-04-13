İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 25 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 25 maddesi daha kabul edildi. Kaynak: Dunya.com