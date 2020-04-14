İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)
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Politika

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

14.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:10
İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Kanuna göre, adli kontrole ilişkin bazı tedbirleri takip etme görevi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanından çıkarılacak.

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, şüpheli, sanık ve hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken mutat vasıtayla yaptıkları yol giderleri müdürlük bütçesinden, iaşe giderleri ise çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçakçılık fiiline konu eşyanın değerinin "hafif" olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, "pek hafif" olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda düzenlenen suçlar bakımından kovuşturma evresinde de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Etkin pişmanlık hükümleri, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilecek, edilmemesi halinde kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar yapılacak. Cumhuriyet savcısı usulüne uygun olarak ihtar yapmışsa, hakimin yeniden ihtarına gerek olmayacak.

Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Hazineye ödedikleri takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

Yargı ve ceza infaz kurumları personeli atamalarında değişiklik

Kanunla, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanlardan mezun olanlara da öncelik tanınacak.

İlk kez devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi sınavda başarılı olanların sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarının bir bölümü ya da tamamı, adalet komisyonunun yanı sıra Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak sınav kurullarınca da yapılabilecek.

Kanunla, Terörle Mücadele Kanunu'na, süreli hapis cezaları bakımından düzenlenen koşullu salıverilme oranının, dörtte üç olarak uygulanması hükmü eklenecek.

İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının yüzde 30'unu aşmamak üzere; işyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin yüzde 50'sini geçmemek üzere ve çalıştıkları süreye göre kar payı ödenebilecek.

Dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurullarında çalışan personele, yıllık net ücretinin yüzde 10'unu geçmemek üzere kar payı ödenebilecek. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir kez yapılacak.

Üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli çalışanlar da dahil ceza infaz kurumunda çalışan personele, kar payı ödeme tavanının yüzde 30'una kadar teşvik ödemesi yapılabilecek.

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamaya 330 milletvekili katıldı. 51 milletvekili ret oyu verirken, 279 milletvekili kabul yönünde oy kullandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin yasalaşmasının ardından hatıra fotoğrafı çektiren milletvekillerine, sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin Genel Kurul görüşmelerini takip etmek üzere Meclise geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında tıbbi maske takan Bahçeli, Genel Kurul Salonu'na, AK Parti ve MHP milletvekillerinin alkışları arasında girdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi bugün saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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