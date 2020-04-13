İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haber
İYİ Parti, Türkiye, Politika

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin 5 katı kadar olduğunu belirterek, "İnfaz düzenlemesi teklifinin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu...

13.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:00
İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin 5 katı kadar olduğunu belirterek, "İnfaz düzenlemesi teklifinin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu düzenlemeler arzu edilen amacı sağlamaktan uzaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, infaz düzenlemesi teklifinin üçüncü bölümü üzerinde siyasi parti grupları söz aldı.

Dervişoğlu, kanun teklifinin sakıncalı yönlerine ilişkin değerlendirmelerinin dikkate alınmadığını, teklifin kabul edilmesinin ardından uygulamada doğacak sorunları gidermek için yakın zamanda yine yasal düzenleme yapma ihtiyacı doğacağını savundu. Dervişoğlu, teklifin genel gerekçesinde, bu değişikliklerin yapılmasında hangi ceza siyasetinin güdüldüğüne ve buna neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmediğini öne sürdü.

Türkiye'de 355 ceza infaz kurumunda, yaklaşık 300 bin tutuklu ve hükümlünün barındığını, bunun yüzde 70'ini hükümlülerin, geri kalan kısmını ise tutukluların oluşturduğunu ifade eden Dervişoğlu, nüfusu Türkiye ile aynı olan Almanya'da cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 62 bin olduğunu söyledi. Dervişoğlu, Türkiye'deki tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin neredeyse 5 katı olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu teklifin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu düzenlemeler arzu edilen amacı sağlamaktan uzaktır ve beklentileri karşılamamaktadır." eleştirisinde bulundu.

Dervişoğlu, düzenlemenin kendi içinde çelişkiler barındırdığını, dili itibarıyla ayrımcılık ifade eden, adil olmayan bir teklif olduğunu, kamuoyu vicdanını yaralayacağını savundu.

"Teklif anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı"

HDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın, bir yıldan fazla zamandır üzerinde tartıştığı bir teklifi, siyasi bir fırsatçılıkla koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde Meclis'e getirdiğini iddia etti.

Teklifte yer alan 70 maddenin 69'unun koronavirüs salgınıyla ilgisi olmadığını öne süren Oluç, "İktidarın bu tutumu, cezaevlerindeki salgın tehlikesine karşı önlem almak amaçlı değil, kendi siyasi ajandalarını gerçekleştirmek içindir." dedi.

Oluç, teklifin, cezaevlerinde bulunan 300 bin tutuklu ve hükümlünün sadece 90 binini kapsadığını, salgında özellikle tutuklulara yönelik bir düzenleme bulunmamasının doğru olmadığını söyledi.

Kanun teklifinin anayasa ve uluslararası sözleşmelere de aykırılık taşıdığını savunan Oluç, teklifin kapsamı dışında tutulan ve "terör suçu" olduğu iddia edilen söz konusu suçların, "siyasi suçlar" olduğunu öne sürdü.

HDP'li Oluç, "Halkın Meclisi olması gereken bu çatıyı, iktidarınızın, ittifaklarınızın çatısı haline getirdiniz. 'Biz ve ötekiler' diyorsunuz, kendinizin dışındakilere yaşam alanı tanımak istemiyorsunuz. Farklı sesleri, talepleri, beklentileri duymuyor, görmüyor ve hissetmiyorsunuz. Koronavirüs bile ayrım yapmıyor ama bu iktidar ayrımcıdır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz alarak, Oluç'un temelsiz olan bu iddialarını reddettiklerini ifade etti.

"Muhalif olan içerde, soyan dışarda"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın, 2005'ten sonra infaz sistemini bozarak cezaları ve infazı ağırlaştırdığını, muhalif gazetecilere, insan hakları savunucularına ve hak arayanlara cezaevinin yolunu gösterdiğini iddia etti.

Bülbül, "Bu nedenle 'infaz indirimi yasası' denilen, gerçekte anayasanın 87. maddesi ve TCK'nin 65. maddesine göre 'özel af' olan yasa, yandaşlarınıza af getiriyor. Muhalif olanlar içeride, soyan dışarıda. Böyle infazda adalet, eşitlik olabilir mi? Hırsız çıkacak, gaspçı çıkacak, fuhuşu teşvik eden çıkacak ama yazan içeride olacak. Teklif, toplumun taleplerine cevap vermemesi halinde toplumsal ayrışmaya neden olacak." diye konuştu.

"İnfazda adaleti hedefliyoruz"

AK Parti Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, koronavirüsle mücadele kapsamında kurum ve kuruluşların başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kanun teklifinin üzerinde uzun süredir çalıştıklarını anlatan Uygur, düzenlemenin hazırlanması sırasında ceza hukukçusu akademisyenler, uygulayıcı hakim ve savcılar ile Yargıtay üyelerinin görüşlerinin dikkate alındığını kaydetti.

İnfaz hukukunun temel ilkeleri de dikkate alınarak infazda adaletin sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Uygur, "Teklifin hazırlıkları esnasında milletimizin hassasiyetleri en üst düzeyde dikkate alınmış, kamu vicdanını yaralayan cinsel istismar suçları, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticareti suçları, kasten öldürme suçları ve neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçları ve terör suçlarında bir infaz indirimi söz konusu olmamıştır. Kanun teklifimiz bir genel af ya da özel af niteliği taşımayıp, bazı suçların infaz sisteminde yapılan düzenlemeleri içermektedir. Bu nedenle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı, haksız bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uygur, teklifin, bazı suçlarda etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanmasını amaçladığını, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların yararını gözeten önemli değişikliklere imza atacağını dile getirerek, suçlar bakımından ise kovuşturma evresinde de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanınacağını anlattı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da infaz düzenlemesi teklifinin, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildiğini anımsattı. Atay, teklifin birçok önemli düzenlemeyi hayata geçireceğine işaret etti.

TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'de açlık, yoksulluk ve çaresizliğin insanları suça ittiğini, bu düzen değişmediği sürece cezaevine daha çok kişinin gireceğini iddia etti. Baş, yasa teklifinin vicdanlarda telafisi olmayan yaralar açtığını da öne sürdü.

Genel Kurulda, teklifin üçüncü bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haber
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme Haber
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ebru Polat Simge Sağın Serdar Ortaç
Spor Falcao Lionel Messi Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 20:24:51. #1.15#
title