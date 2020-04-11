İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, infaz düzenlemesine ilişkin "Bu kanun teklifiyle cezaevinde bulunanlara yarım kalan işlerini tamamlatacaksınız. Bu yasadan kadınlar adına utanç duyuyorum, öfkeleniyorum, korkuyorum.

11.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:14
İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, infaz düzenlemesine ilişkin "Bu kanun teklifiyle cezaevinde bulunanlara yarım kalan işlerini tamamlatacaksınız. Bu yasadan kadınlar adına utanç duyuyorum, öfkeleniyorum, korkuyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla kadına yönelik şiddet uygulayan ve kadınları öldüren hükümlülerin açık cezaevine geçebileceklerini; bu sayede de izinli olarak cezaevlerinden çıkabileceklerini söyledi.

AK Parti'li milletvekillerinin sözlerine tepki göstermesi üzerine Taşcıer, iktidar milletvekillerine yönelik "Bu kadar kadın dernekleri ve örgütler bu olayın sonucunun buna varacağını iddia ediyor. Siz, oturduğunuz yerden sadece bağırıyorsunuz. Bu bir af düzenlemesidir. Kadına şiddet uygulayan da cinsel istismarda bulunan da bundan yararlanacak." diye konuştu.

Taşcıer, "teklifin yasalaşması halinde, kadına yönelik şiddet uyguladığı için hapiste bulunan bazı mahkumların yarım kalan işlerini tamamlamak istediklerini" ileri sürerek, "Bu kanun teklifiyle cezaevinde bulunanlara yarım kalan işlerini tamamlatacaksınız. Bu yasadan kadınlar adına utanç duyuyorum, öfkeleniyorum, korkuyorum. Bu suçlardan cezaevine girenler birkaç yılda dışarı çıkacak ama kadınları müebbede mahkum edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Bu sırada Genel Kurulda milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, teklifle, iyi hal göstermiş ve infazının sonuna gelmiş kapalı cezaevindeki mahkumlara açık cezaevine geçiş hakkı tanındığını ancak bu kişilerin izin hakkından yararlanamayacağını belirtti. Bülbül, "Kapalı cezaevinde bulunup da açık cezaevine çıkma hakkına 1 yıl veya daha az süre kalmış mahkumların, açık cezaevinde toplu izinden faydalanması söz konusu değildir. Bunlar da sanki toplum içine karışacakmış gibi bir algı yaratmaya çalışmayı kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Berfin Özek'in yüzüne kezzap atana rıza göstermesi, tam da bu vahşetin sonucu"

Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kadın cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, söz konusu cezaların koşullu salıverilme süresinin 30 yıl olarak düzenlendiğini anımsattı. Kanun teklifinde söz konusu ceza süresinin indirilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Tunç, milletvekillerinin kamuoyuna doğru bilgi aktarmasını istedi.

Tunç, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, suç ayrımı olmadan yasal izin hakkı bulunduğunu anımsatarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açık cezaevlerinin boşalacağını, bu sayede kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesine bir yıl ve daha az kalanların açık cezaevine geçebileceklerini anlattı. Tunç, "Bu hükümlüler Kovid-19 izninden yararlanamayacak. Bu teklifte açık açık yazıyor." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise teklifin yasalaşmasıyla cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenlerin açık cezaevine geçebileceklerini ve izin hakkına sahip olacaklarını ileri sürerek, teklifte buna yönelik maddeye açıklık getirilmesini istedi.

Kamuoyunu kendilerinin değil, kanun teklifini getirenlerin yanılttığını savunan Beştaş, "Berfin Özek'in yüzüne kezzap atana rıza göstermesi, tam da bu vahşetin sonucudur." ifadesini kullandı.

MHP'li Bülbül, açık cezaevinde bulunanların izin kullanma hakları konusunda bugüne kadar herhangi bir suç ayrımı yapılmadığına işaret ederek, "Toplumun vicdanını kanatan yeni hadiseler, cinayetlerle alakalı örnekler vermek büyük çarpıtmadır, yalandır. Ceren Özdemir'in katilinin serbest kalacağını kim iddia edebilir?" dedi.

Kaynak: AA

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