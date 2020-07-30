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Infantino'dan soruşturma açıklaması: "Yargı sürecini tamamen destekliyorum"

FIFA Başkan Gianni Infantino, İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile arasındaki ilişkiyi incelemek üzere İsviçre'de savcı Stefan Keller'ın açtığı soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Infantino'dan soruşturma açıklaması:
30.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:08

FIFA Başkan Gianni Infantino, İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile arasındaki ilişkiyi incelemek üzere İsviçre'de savcı Stefan Keller'ın açtığı soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

FIFA'nın internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Infantino, "İnsanlar FIFA'nın 2015 yılında kurum olarak ne gibi durumlarda olduğunu ve örgütün güvenirliliğini tekrar kazanmak için neler yapıldığını hatırlıyorlar. Başkan olduğum günden beri FIFA'nın geçmişinde yapılan yanlışların araştırılmasına yardımcı oldum. FIFA görevlileri tam bu amaçla dünya genelinde savcılarla görüşmeler sağlıyor." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın iş birliği sayesinde insanların suçlarının kanıtlandığını ve cezalar aldıklarını hatırlatan Infantino, "Bu nedenle yargı sürecini tamamen destekliyorum. FIFA, İsviçre makamlarıyla tam iş birliği yapmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'de, özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller, FIFA Başkanı Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatmıştı.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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