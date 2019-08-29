İnesmek kayıtları başlıyor

29.08.2019 13:30

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban," İnesmek aracılığıyla şehrimizin her yanına kurs hizmetlerini götürüyoruz. Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

8 yılı aşkındır geleneksel çizgisinden ödün vermeyen ancak geleceğe dönük olarak da farklı alanlarda kurs açmaya devam eden İnesmek'te yeni dönem kayıtları 2 Eylül itibariyle başlayacak. Bu sene 54 branşta kurs hizmeti verilecek İnesmek'te kayıtlar 01 Ekim Salı gününe kadar devam edecek. Kayıtlar bu sene ilk kez online olarak da yapılabilecek. Bugüne kadar toplam 427 branşta kurs açan İnesmek'te 23.325 kişi kursa katıldı, 15.008 kişi de sertifika almaya hak kazandı.

İNESMEK KAYITLARI ONLİNE GERÇEKLEŞECEK

21. yüzyıl Belediyeciliğini uyguladıklarını belirten Başkan Alper Taban; "İnegöl Belediyesi olarak değişime ayak uyduruyoruz. Yeni nesil belediyecilik hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu sene ilk kez İnesmek kayıtlarımızı yeni bir sistem üzerinden alacağız. Yeni sistemimiz ile birlikte artık vatandaşlarımız kurslarımıza TC kimlik numaraları ile kayıt olacaklar. Cep telefonlarına gelen onay kodunu girdikten sonra sistemimize giriş yapacaklar. Oluşturdukları şifreleri ile kayıtlarını inesmek.org, kurs.inegol.bel.tr adreslerinden online olarak ya da 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nden şahsen başvuru yapabilirler. Bu sistemle birlikte artık vatandaşlarımız başvuruyu bilgisayar sistemi üzerinden oluşturabilecek, kayıt durumunu ve bilgilerini rahatlıkla görüntüleyebilecek. Böylece daha önceki sistemimizde ön kayıt yaptıran vatandaşlarımız kayıt sırasını bilmelerine, talep ettikleri bilgiler doğrultusunda kendilerine ne zaman sıra geleceği, hangi ayda derslerin başlayacağı bilgisine erişim sağlamış olacaklar. Buradan istedikleri iki branşta istedikleri gün ve saate kayıt yaptırabilecekler. Kayıt olurken kursun başlangıç ve bitiş tarihi, kursun hangi kurs merkezinde verileceği, hangi sınıfta olacağı, kursa kaç kişinin kayıt olacağını ve kalan kontenjan sayısı gibi bilgileri görerek kayıtlarını yaptıracaklar. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine konulacak olan stantlarda, İnesmek görevlilerinin de yer aldığı başvuru noktalarından kayıt işlemi gerçekleştirilebilecek" şeklinde konuştu.

ŞEHRİN HER YANINA HİZMET

Kurs merkezlerinin vatandaşın erişim sağlayabileceği, hizmetin şehrin her yanında vatandaşa sunulduğuna dikkat çeken Başkan Taban," İnesmek aracılığıyla 6 noktada hizmetlerimize devam ediyoruz. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Kurs Merkezi, Alanyurt Ek Hizmet Binası Kurs Merkezi, Alanyurt Köy İçi Kurs Merkezi, Huzur Mahallesi Kurs Merkezi, Gençlik Merkezi olmak üzere şehrin her yanında vatandaşa yakın konumlarda hizmet sunuyoruz" dedi.

İNESMEK'TE ÖZGÜN KURSLAR

İnesmek'te kurs yelpazesinin oldukça geniş ve çeşitli olduğunu ifade eden Başkan Alper Taban; "Vermiş olduğumuz hizmetlerde bilişim teknolojileri, Arduino İle Programlama (Robotik Programlama) gibi eğitimlerle çağa ayak uydururken, yazılım ve bilgisayar destekli kurslara da önem veriyoruz. Muhasebeden dil eğitimine, kişisel gelişimden büro yönetimi ve sekreterliğe, çocuk gelişimden grafik ve fotoğraf eğitimlerine kadar birçok alanda meslek kurslarını vatandaşın alternatifine sunuyoruz. Meslek edindirme kursları geçtiğimiz yıl el sanatları kurslarında yaptığı yeniliklerle amigurimi ve wayuu (Dolgu Bebek Yapımı ve Şiş Örgü Çanta) yapımına yer verirken, gelecek ve geleneği harmanlıyor, özgün nakışları çağın çizgileriyle buluşturmaya devam ediyor. Her yaştan her kesimden insanın beklentisine cevap verirken zamanı bilgiyle ve emekle şekillendiriyor. Vatandaşlarımızın İnesmek kurslarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler