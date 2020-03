İNESMEK ile sessizliğin sesi oluyorlar

02.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:41

İnegöl Belediyesi işaret dili kursu açtı.



İnegöl Belediyesi, İNESMEK ile her yıl binlerce kişiye eğitim veriyor. İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) hem mesleki hem de hobi maksatlı kurslarla ilçe halkına hizmet sunuyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 18 kursiyerle çalışmalarını sürdüren işaret dili kursları hakkında açıklamalarda bulundu. Türk İşaret Dili Kursu adıyla düzenlenen eğitimlerde, derslerin uygulamaya yönelik işlendiğini ifade eden Başkan Alper Taban, "Usta öğreticilerimiz, diğer bütün kurslarda olduğu gibi işaret dili kursunda da kursiyerlerimize en iyi imkanlarda en iyi eğitimi sunmak adına çaba sarf ediyor. Bu kursumuzda sadece kelimeler öğreterek dersi bitirmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki pratik yapılmayınca sadece öğrenilen kelimelerle iletişim kurulamıyor. İşaret dilinde mimiğin, dudağın, yönlendirmenin hızın ve işaretlerin ayrı ayrı önemi vardır. Hepsi bir arada olursa karşı tarafla doğru iletişimi kurmuş ve anlaşılır oluruz. Yani burada öğrencilerimizle sadece kelime öğretmiyoruz. İşitme engelli arkadaşımız da 2 haftada bir olmak üzere derslerimize davet ediliyor. Kursiyerlerimiz de onlarla sohbet ederek kendilerini geliştiriyorlar. Öğrendikleri kelimeleri kullandıkça akıllarında daha kalıcı oluyor. İşitme engelli ile karşılaşınca heyecanlanmak yerine o an onunla iletişime geçiyorlar artık. Eğitimlerde her dersin ve haftanın sonunda cümle pratikleri yapılıyor. ve sık sık kelime tekrarları yaparak daha kalıcı hale getiriliyor. Kursiyerler hikaye ve masal çevirileri yapacak kadar ilerliyorlar. Ben buradan bütün ilçe halkımıza da seslenmek istiyorum; sessizliğe ses olmak isteyen herkesi işaret dili kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA