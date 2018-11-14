Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen INESEC 2018 Konferansı başladı.

INESEC 2018 (International Engineering, Science and Education Conference) kapsamında Uluslararası Mühendislik ve Bilim (IENSC 2018), Uluslararası Sağlık Bilimleri (HSC 2018) ve Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim (ISSEC 2018) konferanslarının ortak açılış töreni gerçekleştirildi.

DÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversitelerinin Türkiye'nin en eski üniversitelerinden olduğunu söyledi.

Üniversitelerin devleti yönetenlere ışık tutacak projeler hazırlaması gerektiğini kaydeden Gül, bilimsel aktivitelere çok önem verdiklerini belirtti.

Gül, "Gelen misafirlerimiz Diyarbakır'ı tanıma fırsatı da bulacaklar. Diyarbakır, dünyanın en önemli kentlerinden birisidir, 13 bin yıllık geçmişi ve 33 medeniyete ev sahipliği yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Programda, "Bilim ve Teknolojide Türkiye'nin Dünyadaki Yeri" başlıklı sunum yapan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de "Bugün dünyanın önde gelen bazı şirketleri 3-5 yıl önce kuruldu. Türkiye'nin de böyle bir şirket kurabilecek potansiyeli var. Bunun için Ar-Ge yatırımlarında çalışacaklara önemli destekler verilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Slovenya, Tunus, Mısır, Sırbistan, Almanya'dan 380 akademisyenin katılacağı konferans 3 gün sürecek.

Akademisyenler konferansta 593 bildiri sunacak.