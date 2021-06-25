İNEKLERİNİN OTLATILMASINA İZİN VERİLMEYİNCE KÖPRÜYE ÇIKTI

ERZURUM'da, kuraklık nedeniyle hayvanlarını otun bol olduğu askeriyeye ait araziye sokmak isteyen ancak buna izin verilmeyen Abdulselam Aras (57), köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu.