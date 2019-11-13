İneklerini vermemek için kendini ahıra kilitledi

13.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:57

Manisa'da şehir merkezindeki evinde besicilik yapan kişi, hayvanları için alınan tahliye kararının uygulanması için kapısına gelen polis ve zabıta ekiplerine bıçakla direndi.

Yıldırım Mahallesi'nde Ahmet A'ya ait müstakil evin bahçesindeki ahırda büyükbaş hayvan yetiştirildiği, bunun koku ve kirlilik yarattığı şikayeti üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu çalışma yaptı.

Kurulun aldığı ineklerin tahliye edilmesi kararını uygulamak üzere adrese giden polis ve zabıta ekipleri, Ahmet A'nın direnciyle karşılaştı.

Kendini ahıra kilitleyen ve polis ekiplerini bıçakla tehdit eden Ahmet A, kapıya yaklaşanlara da hayvan dışkısı fırlattı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği Ahmet A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayvanlar ise İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet A'ya zabıta tarafından idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri de bu kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla işlem başlattı.

Kaynak: AA