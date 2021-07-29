İnekleri alevlerin ortasında kaldı "Gel gitme ne olursun" diye ağladı

İnekleri alevlerin ortasında kaldı "Gel gitme ne olursun" diye ağladı Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğleden buyana devam eden ve üç kişinin ölümüne sebep olan orman yangını 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera ya da zarar verdi.