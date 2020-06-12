İnekler karayoluna çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı Ordu'da, yakın bölgede otlanan ve kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ordu'da, yakın bölgede otlanan ve kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Altınordu ilçesinde karayoluna yakın alanlardaki bahçelerde otlanan büyükbaş hayvanlar, kimi zaman yola fırladı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen trafikte büyükbaş hayvanları gören sürücüler hem şaşırdı, hem de ani şekilde durmak zorunda kaldı. Karşıdan karşıya geçen büyükbaş hayvanların ciddi kazalara davetiye çıkartabileceğini söyleyen sürücüler, hayvan sahiplerinin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA