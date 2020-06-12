İnekler karayoluna çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı
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İnekler karayoluna çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı

Ordu'da, yakın bölgede otlanan ve kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.

İnekler karayoluna çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı
12.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:14

Ordu'da, yakın bölgede otlanan ve kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Altınordu ilçesinde karayoluna yakın alanlardaki bahçelerde otlanan büyükbaş hayvanlar, kimi zaman yola fırladı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen trafikte büyükbaş hayvanları gören sürücüler hem şaşırdı, hem de ani şekilde durmak zorunda kaldı. Karşıdan karşıya geçen büyükbaş hayvanların ciddi kazalara davetiye çıkartabileceğini söyleyen sürücüler, hayvan sahiplerinin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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