İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
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İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı

İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan ineklerin yavruları annesiz kaldı, inek sahipleri aç kalan yavruları biberonla doyurmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan ineklerin yavruları annesiz kaldı, inek sahipleri aç kalan yavruları biberonla doyurmaya çalışıyor.

Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Güvercin Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce sabah erken saatlerde beş aileye ait 23 inek otlatılmak amacıyla mahallenin ortak mera alanına bırakıldıktan bir süre sonra haber alınamadı. Mahalle sakinlerinin inekleri aramaları sonuç vermeyince olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı.

İneklerin otlandığı bölgede ve çevre mahallelerde yapılan tüm aramalara rağmen bu süreye kadar, kaybolan ineklerden bir haber alınmazken, çalınan ineklerin yavruları annesiz kaldı. Birçoğu halen süt ile doyan yavruları, inek sahipleri biberonlarla doyurmaya çalışıyor. İnekleri çalınan mağdur aileler, yetkililerden hayvanlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

İnekler meraya salındıktan sonra ortadan kayboldu

Sürü içerisinde beş ineği bulunan ve hepsi çalınan Sidar Çelik, çok mağdur durumda olduklarını belirterek, "3 gün önce her zaman ki gibi amcamın eşi saat yedi sıralarında 5 aileye ait ineklerimizi meraya saldı. Meraya salınan inekler şuan sıkıntılı olduğumuz Avcı Kırsal Mahallesi yakınlarına gitti ve orada ki merada otlamaya başladılar. Öğleden sonra mevcut sıkıntımızdan dolayı ineklerimizi getiremedik ve bir süre sonra inekler ortadan kayboldu. 3 gündür ineklerin yavruları hepsi aç ve susuz bir şekilde, çünkü hepsi süte bağımlı buzağılar.3 gündür biberonlarla süt vermeye çalışıyoruz, Siverek'ten, komşulardan süt temin etmeye çalışıyoruz ama nereye ve ne zaman kadar böyle devam edebiliriz, gücümüz buna yetmiyor" dedi.

Yedi nüfusluk ailenin tek süt ineğini çaldılar

Mağdur kişilerden Hikmet Gül ise sürü içerinde kendisine ait bir ineğin de olduğunu ve onun da çalındığını söyleyerek, "7 nüfusum var, bir tane ineğim vardı, onu da hırsızlar 3 gün önce çaldılar. İneklerimiz Avcı köyü yakınlarında ortadan kayboldu. Normalde bu ineklerimiz her zaman otlanmaya gidiyorlardı ve akşamüzeri saat 3 ile 4 arası kendiliğinden eve geliyorlardı. Hayvanlarımız çalınmadan önce merada yangın çıkartılmıştı, daha sonra sabahleyin bölgede birkaç kişi görülmüş ve bizim hayvanlarımızda oraya gittiler, bizde husumetli olduğumuzdan gidemedik ve o arada hayvanlarımız ortadan kayboldu" şeklinde konuştu.

Biberonla yavruları beslemeye çalışıyoruz

Üç gündür buzağıları biberonla doyurmaya çalıştıklarını belirten Gül, "Bazıları biraz büyük olduğu için yemle doyuyor ama halen sütten kesilmemiş yavrular var, onları da komşulardan, sağdan soldan süt toplayarak yada merkezden yoğurt getiriyor ayran yapıp Buzağıları doyurmaya çalışıyoruz ve bazıları da aç kalıyorlar. Yazık günah, bu hayvanların günahı ne, suçu ne?" diye konuştu. - ŞANLIURFA

İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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