Toplanan inek sütü miktarı ekimde arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 788 bin 198 ton oldu.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 788 bin 198 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 artışla 788 bin 198 tona ulaştı.

Söz konusu miktar, ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 8 milyon 318 bin 244 tona yükseldi.

Ekimde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünde yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 133 bin 44 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,3 yükselerek 1 milyon 333 bin 904 ton olarak gerçekleşti.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 2,2 azalarak 96 bin 119 ton, ocak-ekim döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüşle 939 bin 809 ton oldu.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 60,1, kaymak üretimi yüzde 28, yağsız süt tozu yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 8,7 artarken, tereyağı üretimi yüzde 2,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 14,8, düşüş gösterdi.

Ocak-ekim döneminde yıllık bazda tam yağlı süt tozu yüzde 10,9, inek peyniri yüzde 10,1, kaymak üretimi yüzde 7,4, tereyağı üretimi yüzde 6, yağsız süt tozu yüzde 5 artış kaydetti.

Diğer peynirlerin üretimi (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 5,9 ve ayran üretimi yüzde 13,8 düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı