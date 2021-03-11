İnek sütü miktarı yüzde 10 arttı

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 10 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 10 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ocak ayında 887 bin 577 ton inek sütü toplandı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 10 arttı.

Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 0,9 azalarak 144 bin 932 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarak 95 bin 289 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 89,2, yağsız süt tozu yüzde 14,7, kaymak üretimi yüzde 12,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,5, inek peyniri üretimi yüzde 5,1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 12,1, ayran üretimi yüzde 22,6 azalmıştır.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı