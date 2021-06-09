Toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık yüzde 1,8 artarak 890 bin tona yaklaştı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 889 bin 725 ton oldu.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 889 bin 725 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 1,8 artarak 889 bin 725 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Nisanda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 130 bin 474 ton oldu. Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 3,6 azalarak 549 bin 359 tona geriledi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,7 azalarak 87 bin 378 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 düşüşle 348 bin 727 ton olarak gerçekleşti.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 48,9, yağsız süt tozu üretimi yüzde 22, kaymak üretimi yüzde 20,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 16,9, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 8,5, inek peyniri üretimi yüzde 0,03 artarken, tereyağı üretimi yüzde 10,1 azaldı.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 27,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 25,7, kaymak üretimi yüzde 16,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12,6, inek peyniri üretimi yüzde 2,6 artarken ayran üretimi yüzde 2,2 ve tereyağı üretimi yüzde 5,1 geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı